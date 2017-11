Besonders gut wird Colorado das Gastspiel in Stockholm nicht in Erinnerung bleiben. Wie bereits am Freitag verloren die Avalanche in der schwedischen Hauptstadt, in der die ersten NHL-Partien auf europäischem Boden seit 2011 stattfanden, gegen Ottawa mit 3:4 - diesmal nach regulärer Spielzeit.

Auch Sven Andrighetto konnte die neuerliche Niederlage nach dreimaliger Führung nicht abwenden, auch wenn er im zweiten Drittel zum 2:1 einen Assist beisteuerte und das 3:2 gleich selbst erzielte. Für Andrighetto waren es der fünfte Treffer und der siebte Assist in dieser Saison. In der "Schweizer NHL-Skorerliste" liegt er nun gleichauf mit Sven Bärtschi an der Spitze.