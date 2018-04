"Aufgrund der aktuellen sportlichen Situation hat sich die Clubführung des EHC Kloten entschieden, Headcoach Kevin Schläpfer zu suspendieren. Per sofort übernimmt André Rötheli bis Ende der laufenden Saison seinen Posten. Assistiert wird er wie beim Elite A Team von Felix Hollenstein und vom bisherigen Assistenzcoach Niklas Gällstedt", lässt der Traditionsklub am Tag nach der Niederlage in Ambri, welche den Gang in die Liga-Qualifikation besiegelte, verlauten.

Rötheli war bisher Headcoach der Elite-Junioren und unterstützte Schläpfer seit einigen Wochen zusammen mit Felix Hollenstein im Hintergrund.

Pikant: Sollte sich der EHC Olten entgegen der Erwartungen im Swiss-League-Final gegen die Rapperswil-Jona Lakers doch noch durchsetzen, dann müsste Rötheli gegen seinen Stammklub um den Klassenerhalt kämpfen...