Der 32-Jährige zog sich am Samstag in Biel (0:3) einen Sehnenriss in der rechten Hand zu. Nach der notwendigen Operation wird Berg rund drei Monate pausieren müssen.

Lerg kam auf diese Saison vom schwedischen Erstligisten Rögle ins Tessin. Nachdem er die ersten Meisterschaftspartien verletzungsbedingt verpasst hatte, gelangen ihm in 17 Partien fünf Skorerpunkte (fünf Tore).

Mit Christian Pinana fällt noch ein zweiter Spieler von Ambri-Piotta bis Saisonende aus. Der 21-jährige Verteidiger muss sich wegen Schulterbeschwerden einem Eingriff unterziehen. Für Ambri bestritt Pinana in der laufenden Saison 15 Meisterschaftsspiele (vier Assists).