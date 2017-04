Nachfolger des Italo-Kanadiers, der als Assistenzcoach beim chinesischen KHL-Team Kunlun aus Peking im Gespräch ist, soll Ambris langjähriger Captain Paolo Duca (35) werden.

Dieser soll allerdings nicht allein in der Verantwortung für die Team-Zusammenstellung verantwortlich zeichnen. Vielmehr soll Duca in eine technische Kommission eingebunden sein. Ducas Vertrag als Spieler läuft per Saisonende aus.