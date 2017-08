Der 25-Jährige erlitt einen Riss der Aussenbänder im rechten Knie. Stucki wird sich operieren lassen.

In der letzten Saison hatte Stucki ein Tor und fünf Assists in 17 Spielen erzielt. Stucki imponierte dabei vorab als wuchtiger Forechecker, der den Gegner unter Druck setzte. Vorab in der mit 4:0 gewonnenen Serie von Ambri-Piotta in der Ligaqualifikation gegen NLB-Champion Langenthal war Stucki ein wichtiger Faktor