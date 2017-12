Obwohl er in seiner gut zweijährigen Amtszeit bis auf eine Viertelfinal-Qualifikation 2017 noch rein gar nichts erreicht hat und die Schweizer soeben beim Karjala Cup alle Spiele verloren und teilweise kläglich gespielt haben.

Obwohl es für den Nationaltrainer gar keinen Stellenmarkt und damit überhaupt keine Notwendigkeit gibt, so früh vorzeitig zu verlängern. Kein Klub hat Interesse an den Diensten des gescheiterten ehemaligen Lugano-Trainers.

Es ist eine Vertragsverlängerung ohne Not und ohne Sinn. Nationalmannschaftsdirektor Raëto Raffainer bringt allerdings recht gute Argumente gegen diese polemische Behauptung vor:

«Es gibt zwei Gründe, um mit einem Trainer zu verlängern. Da sind einmal die Resultate. Aber es geht gerade beim Nationaltrainer um mehr: Es geht darum, ob er unsere Philosophie vertritt, wie er Schlüsse aus den erzielten Resultaten erzielt und wie er mit dem gesamten Coaching-Team zusammenarbeitet.»

Sportlich riskant, politisch grandios

Also sind es nicht primär die durch Resultate geschaffenen Fakten, die zur Vertragsverlängerung geführt haben. Sondern eher die Arbeitsweise, die Philosophie des Nationaltrainers. «Das können wir so sagen» bestätigt Raffainer. «Ein Nationaltrainer ist ja heute über seine Trainertätigkeit hinaus so etwas wie ein Nationalmannschafts-Manager.»