In der Meisterschaft der Swiss League steckt Absteiger Kloten nach sechs Niederlagen in Folge in einer bösen Krise. Die höherklassige Luft scheint dem Team von Coach André Rötheli aber gutzutun, auch wenn es ein wenig Anlaufzeit brauchte. 0:3 lag der Unterklassige nach nicht einmal neun Minuten im Hintertreffen, ehe die Partie komplett auf den Kopf gestellt wurde.

Thibaut Monnet skorte noch im Startdrittel ein erstes Mal für die Klotener, dann trafen im mittleren Abschnitt innerhalb von sechs Minuten Marco Lehmann, Alain Bircher und Jeffrey Füglister. Davon erholte sich der Leader der National League, der ohne Goalie Jonas Hiller antrat, nicht mehr.

Die übrigen National-League-Klubs, die gegen Unterklassige antraten, hielten sich schadlos, wenn auch nicht ohne einige Mühe. Davos gewann in La Chaux-de-Fonds ebenso 3:1 wie die Rapperswil-Jona Lakers in Olten. Der Cupsieger der letzten Saison, der in der National League nur eine von elf Partien gewonnen hat, ist im K.o.-Wettbewerb damit seit sieben Spielen ungeschlagen.

In den drei Duellen unter National-League-Teams gab es drei Heimsiege. Die SCL Tigers setzten sich gegen die ZSC Lions 5:3 durch, Bern gewann das Derby gegen Fribourg-Gottéron deutlich 6:1 und Ambri-Piotta behielt gegen Lausanne dank zwei späten Toren 3:1 die Oberhand.

Telegramme:

Kloten - Biel 4:3 (1:3, 3:0, 0:0)

4188 Zuschauer. - SR Massy/Erard, Bürgi/Ambrosetti. - Tore: 3. Fuchs (Brunner, Earl) 0:1. 7. Fuchs 0:2. 9. Brunner (Fuchs, Earl/Ausschluss Monnet) 0:3. 16. Monnet (Krakauskas) 1:3. 30. Lehmann (Bircher) 2:3. 35. (34:32) Bircher (Kellenberger, Monnet) 3:3. 36. (35:24) Füglister (Knellwolf, Sutter) 4:3. - Strafen: je 3mal 2 Minuten.

Bern - Fribourg-Gottéron 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

7543 Zuschauer. - SR Salonen/Urban, Kovacs/Castelli. - Tore: 9. Almquist (Andersson) 1:0. 18. Rüfenacht (Arcobello) 2:0. 31. Holös (Marchon, Mottet) 2:1. 35. Scherwey (Haas/Ausschluss Mottet) 3:1. 48. Scherwey 4:1. 56. Arcobello (Blum) 5:1. 59. Scherwey (Haas, Sciaroni) 6:1. - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Bern, 4mal 2 Minuten gegen Fribourg.

SCL Tigers - ZSC Lions 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

5412 Zuschauer. - SR Eichmann/Koch, Fuchs/Obwegeser. - Tore: 5. Johansson (Huguenin/Ausschlüsse Erni; Prassl, Cervenka) 1:0. 13. Kuonen (Glauser, Johansson/Ausschluss Bodenmann) 2:0. 19. Bachofner 2:1. 21. (20:20) Gagnon (Elo, Neukom) 3:1. 21. (20:34) Phil Baltisberger (Cervenka) 3:2. 37. Pascal Berger (DiDomenico) 4:2. 51. Huguenin (DiDomenico/Ausschlüsse Hollenstein, Pettersson) 5:2. 59. Blindenbacher (Sutter, Wick/Ausschluss Kuonen) 5:3. - Strafen: 8mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 13mal 2 plus 10 Minuten (Bachofner) gegen die ZSC Lions.

Ambri-Piotta - Lausanne 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

3981 Zuschauer. - SR Stricker/Strobel, Altmann/Catteneo. - Tore: 2. Kubalik (Ngoy) 1:0. 6. Herren (Junland/Ausschluss Jelovac) 1:1. 58. Novotny (Zwerger) 2:1. 60. (59:13) Incir (Trisconi) 3:1 (ins leere Tor). - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Ambri, 3mal 2 Minuten gegen Lausanne.

Olten - Rapperswil-Jona Lakers 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

3213 Zuschauer. - SR Tscherrig/Potocan, Schlegel/Kehrli. - Tore: 14. Hüsler (Schweri, Ness) 0:1. 37. Knelsen 0:2. 40. (39:05) Eigenmann (Ulmer/Ausschlüsse Maier, Schmuckli) 1:2. 58. Mosimann (Gähler/Bankstrafe Olten) 1:3. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Olten, 7mal 2 Minuten gegen die Rapperswil-Jona Lakers.

La Chaux-de-Fonds - Davos 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

3530 Zuschauer. - SR Müller/Gäumann, Duarte/Wermeille. - Tore: 14. Kessler (Meyer) 0:1. 38. Pestoni (Prince, Paschoud) 0:2. 49. (48:30) Hasani 1:2. 50. (49:46) Marc Wieser (Dino Wieser, Egli) 1:3. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds, 3mal 2 Minuten gegen Davos.

Übersicht:

Schweizer Cup. Achtelfinals: Kloten - Biel 4:3 (1:3, 3:0, 0:0). SCL Tigers - ZSC Lions 5:3 (2:1, 1:1, 1:1). Olten - Rapperswil-Jona Lakers 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Bern - Fribourg 6:1 (2:0, 1:1, 3:0). La Chaux-de-Fonds - Davos 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Ambri-Piotta - Lausanne 3:1 (1:0, 0:0, 2:0). EVZ Academy - Genève-Servette (15.45).