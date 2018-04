Oben auf der Medientribüne hat sich die Hektik längst verabschiedet. Zumindest bei jenen Journalisten, die den Redaktionsschluss schon lange verpasst haben und wissen, dass sie dem Geschehen auf dem Eis nun nur noch mit einer Mischung aus Entspannung, Neugierde und Belustigung zusehen können.

Die Essenz des Playoff-Hockeys

Belustigung nicht in dem Sinn, dass man sich über die immer müder werdenden Helden auf dem Eis amüsiert. Nein: wenn es, weit nach Mitternacht auf der glatten Unterlage um Sein oder Nichtsein geht – so wie für den EHC Kloten, der für die Wahrung der reellen Chancen auf den Klassenerhalt unbedingt einen Heimsieg benötigt – dann kann man als Zuschauer die Essenz des Playoff-Eishockeys in vollen Zügen geniessen.

Diese unvergleichliche Dramaturgie, die in der Vergangenheit ein Penaltyschiessen jeweils schnöde abgewürgt hatte. Das nächste Tor entscheidet. Ganz einfach. Schwarz oder weiss. Und sei es erst weit nach Mitternacht.

Wobei 0:28 Uhr ja noch heilig ist. In Norwegen duellierten sich im März 2017 zwei Mannschaften bis morgens um 2:32 Uhr (Spielbeginn war 18 Uhr), nach 217 Minuten und 14 Sekunden fiel die Entscheidung. Also über doppelt so lange wie das Spiel in Kloten.

Wer Eishockey liebt, muss die endlosen Verlängerungen lieben

Kein Essen mehr in den Verkaufsständen? Keinen ÖV-Anschluss mehr? Ungesund für die Athleten? Unzumutbar für das arbeitende Personal in den Stadien? Alles Pippifax-Argumente. Wer das Eishockey wirklich liebt, der muss auch diese endlosen Verlängerungen lieben. Schön, haben wir es jetzt auch in der Schweiz geschafft!