Auch wegen seines guten Charakters empfahl der Schweizer NHL-Scout Thomas Roost, der für den EHC Biel auch immer wieder potenzielle Ausländer unter die Lupe nimmt, im Sommer 2016 die Verpflichtung Rajalas. «Ich hatte ihn als Teenager schon am internationalen Juniorenturnier in Zuchwil beobachtet und erinnerte mich an ihn, als er auf dem Spielermarkt angeboten wurde.» Roost attestiert dem Finnen einen sehr guten Schuss und ebenso gute läuferische Fähigkeiten. Dass er sich in Nordamerika nicht durchsetzen konnte, überrascht ihn nicht. Rajala sei kein Spieler, der in den harten Duellen an der Bande bestehen könne. «Er braucht auf dem Spielfeld Platz, um sich entfalten zu können. Im Zweikampf gehört er eher zur ängstlicheren Sorte.»

Das flüchtige Glück

Gut für den EHC Biel, dass die Spielweise in der National League nahezu perfekt auf Toni Rajala zugeschnitten ist. Doch auch der Finne weiss, dass das momentane Glück sehr flüchtig sein kann, wenn man die gängigen Playoff-Prinzipien nicht beherzigt. «Kämpfen. Viel laufen und viel schiessen», umschreibt er das simple Rezept, das die Bieler in diesen Tagen und Wochen zu einem so erfolgreichen Team macht. «Wir sind zwar sehr gut unterwegs, aber wir haben noch nichts erreicht», mahnt der Goalgetter mit dem Buchhalterflair zu Demut.

So oder so geniesst Rajala den derzeitigen Höhenflug mit dem EHC Biel in vollen Zügen. Er besitzt auch in der kommenden Saison noch einen Vertrag beim EHCB, wo er sich pudelwohl fühlt. «Die Organisation, das Umfeld, die Stadt – alles ist wunderbar», schwärmt er. Zumal er über die Ostertage auch noch Besuch von seiner Freundin hat, die ansonsten in Finnland studiert. Die gegnerischen Torhüter dürfen sich also weiter warm anziehen.