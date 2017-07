Über zehn Millionen investierte er aus dem eigenen Sack in die Anlage mit einem schmucken Kleinstadion, einer imposanten Trainingsinfrastruktur, einem Hotel und allem, was für eine professionelle Ausbildung erforderlich ist. Heute sind es 300 Talente, die in Ovidiu, zehn Kilometer vor den Toren Constantas, gefördert werden und alle das Ziel haben, den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen.

«In diesem Sommer haben wir nicht weniger als sieben Spieler hochgezogen», sagt Hagi stolz. «Normalerweise sind es pro Jahr drei oder vier.» Das Ziel: Zwei Drittel des Kaders sollen aus der Akademie stammen. Sein Sohn Ianis, der schon als 16-Jähriger Captain der ersten Mannschaft war, wurde vor einem Jahr zur Fiorentina nach Italien transferiert.

Alle Neuen zum Nulltarif

Nachdem er sich zuerst um die Nachwuchsausbildung gekümmert hatte, trainiert Hagi seit September 2014 auch die erste Mannschaft. Diese war 2010 in die zweite und 2012 in die erste Liga aufgestiegen. Im vergangenen Jahr schaffte es Viitorul auf den vierten Rang und erstmals in den Europacup, zahlte gegen Gent (0:5, 0:0) aber Lehrgeld.

Um nun in der Qualifikation zur Champions League nicht chancenlos zu sein, engagierte Hagi mit dem früheren Sittener Nicolae Herea (32) und Marius Contantin (32) zwei Routiniers. Dabei kamen alle Neuen zum Nulltarif. Ausländer stehen mit Kévin Boli und dem Spanier Dani Lopez nur zwei im Kader. Aber bloss der Franzose spielt eine wichtige Rolle.

Viele Nachwuchsspieler kommen in die Natiteams

Dank einem ausgeklügelten System im Scouting tummeln sich die grössten Talente Rumäniens mittlerweile am Schwarzen Meer. 30 bis 50 Prozent der U-Nationalteams sind mit Spielern des FC Viitorul bestückt. Vier Akteure haben es auch schon in das von Christoph Daums trainierte A-Team geschafft.

Heute Abend nun geht es im Stadion der Academy für Hagis Team gegen den zypriotischen Meister Apoel um den Einzug in die Champions-League-Playoffs − und damit ans Eingemachte. Was wäre das für ein Triumph, auf diesem Weg, mit harter Arbeit und Konstanz, die Königsklasse zu erreichen.