Es ist der 13. Mai 2012. Ein Tag, der an Wahnsinn kaum zu überbieten ist. Für die Einen ist es ein Tag zum Vergessen. Für die Anderen ist es ein Tag purer Ekstase. Denn es ist jener Tag, der eine neue Zeitrechnung eingeläutet und eine 44 Jahre währende Durststrecke auf spektakuläre Art und Weise beendet hat.

Mit dem Tor zum 3:2 über die Queens Park Rangers schiesst Sergio «Kun» Agüero Manchester City am letzten Spieltag zum Titel in der Premier League. Nach einem bis in die 91. Minute währenden 1:2-Rückstand treffen zuerst Edin Dzeko und dann Agüero und drehen die Partie und somit auch den Spiess um im Fernduell mit Manchester United, das am Ende nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses die Trophäe dem Erzrivalen überlassen muss.

Jenem Team, das United-Trainer Sir Alex Ferguson jahrelang als «noisy neighbour» zu bezeichnen pflegte. Denn das war Manchester City bis dahin: nicht mehr als ein lärmiger Nachbar im Schatten des grossen Manchester United.

City als bestes Team der Welt

Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan sieht all dies nicht im Stadion. Er verfolgt die historische Partie von seiner Heimat Abu Dhabi aus. Seiner Genugtuung tut dies aber keinen Abstrich. Denn der Ölscheich hat mit diesem Titel den ersten Schritt seines grossen Ziels erreicht: City zum besten Team der Welt zu machen.