Ich bin extrem glücklich, zurück zu sein. Ich habe das Publikum von Roland Garros vermisst und es ist schon, wieder hier zu sein. Vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ich die letzten drei Ausgaben verpasst habe. Und wenn du etwas im Leben vermisst, bist du froh, wieder dabei zu sein. So fühlt sich das für mich an. Roland Garros ist der Ort, wo vor 20 Jahren alles für mich begann, als ich das erste Mal hier spielte. Und als ich vor zehn Jahren hier gewann, war das einer der grössten Momente in meinem Leben.

Roger Federer, wie fühlt es sich an, erstmals seit vier Jahren wieder in Roland Garros zu sein?

2016 trainierten Sie zwar hier, mussten aber absagen. Wie war das damals?

Ich kam nach Paris, da war ich schon völlig ‹atätscht› mit dem Rücken und dem Knie. Das Knie war in Madrid total aufgeschwollen, den Rücken hatte ich mir auch noch blockiert. Ich dachte, ich schaue mal, wie das Knie reagiert. Ich weiss noch, da war ich einen Tag hier, wärmte mich mit Pierre (Fitnesstrainer Paganini, Anm. d. Red.) im Hotel auf. Irgendwann hielt ich beim Rennen an und sagte: ‹Was machen wir hier eigentlich? Ich weiss nicht, wie das weitergehen soll.› Das Knie fühlt sich an wie hundert Kilo. Dann haben wir eine Stunde geredet, bis man uns aus dem Raum geworfen hat. Ich habe am Nachmittag noch trainiert, um zu sehen, wie es isch auf dem Platz anfühlt. Klar, konnte ich im Stehen Tennis spielen und etwas Rennen. Aber ich wusste: Eine Runde, mehr geht nicht, das wäre das höchste der Gefühle. Da musste ich mir sagen, dass es keinen Sinn macht. Der Rücken war fragil, wie Glas. Das Knie war wie Glas. Alles war sehr unsicher. Darum war es eine gute Entscheidung.

Glauben Sie, dass Sie das Turnier gewinnen können?

Das weiss ich nicht. Das ist auch für mich die grosse Frage. Irgendwie fühlt es sich sehr ähnlich an wie bei den Australian Open 2017, wo ich keine Erwartungen hatte. Es ist ein Sprung ins Ungewisse. Ich spüre, dass ich gutes Tennis spiele, aber ist es gut genug, um gegen die absolut Besten zu bestehen? Hier bin ich nicht sicher, ob ich es im Racket habe. Aber ich hoffe, dass ich mich in die Postion bringe, um es herauszufinden.