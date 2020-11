Drei weitere Coronafälle bei der Ukraine ++ Länderspiel der Schweiz morgen gefährdet ++ Forfait-Sieg der Nati möglich

Welche Fakten sind bekannt?

Nachdem bereits am letzten Freitag vier ukrainische Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden, kamen am Montag die nächsten drei Fälle dazu. Zwei der drei betroffenen Spieler, Jewgeni Makarenko und Eduard Sobol haben am Samstag in der Partie gegen Deutschland noch gespielt.

Vorerst haben der Luzerner Kantonsarzt und die Uefa der Mannschaft von Trainer Andrej Schewtschenko erlaubt, am Montagabend zu trainieren, wie der ukrainische Verband vermeldete. Zuvor musste das verbliebene ukrainische Team neue Coronatests durchführen.

Kann der Luzerner Kantonsarzt das Spiel absagen?

Rein theoretisch wäre das möglich. Aber in der Praxis ist das Vorgehen ein anderes. Die Kantonsärzte handeln gemäss Artikel 34 und 35 des Epidemiengesetzes aus. Das bedeutet: Sie treffen Massnahmen gegenüber einzelnen Personen.

Konkret: Der Luzerner Kantonsarzt entscheidet je nach Testergebnisse und Schutzkonzept, ob Spieler und Betreuer der Ukraine in Quarantäne müssen. Dies, um weitere Ansteckungen möglichst zu verhindern.

Ein Beispiel aus der Praxis: Wenn in einer Kita drei Leiterinnen und Leiter an Corona erkrankt sind, dann könnte die Leitung theoretisch Ersatzpersonal besorgen - und die Kita könnte weiterhin offen bleiben. Genau so ist es beim Fussball.

Kann das Spiel Schweiz-Ukraine in Luzern also trotzdem stattfinden?

Entscheidend wird sein, wie viele Spieler die Ukraine am Dienstagabend zur Verfügung hat. Die Uefa schreibt vor: Solange ein Team mindestens 12 gesunde Spieler und einen Torhüter zur Verfügung hat, wird die Partie absolviert.