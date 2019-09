Die Meldung, dass Xherdan Shaqiri aufs Nationalteam verzichtet, hat die letzte Woche dominiert. Es hat nicht geholfen, dass Petkovic bis am Montag gewartet hat, um eine Erklärung dafür zu liefern. Und es hat auch nicht geholfen, was an dieser Medienkonferenz zum Vorschein kam. Dass da ein in Liverpool offenbar ein Xherdan Shaqiri weilt, der sich zu leer und zu müde fühlt, um der Schweizer Nationalmannschaft zu helfen. Obwohl er im Klub kaum spielt und nicht verletzt ist.

Seit Dienstagabend befinden sich die Schweizer Fussballer in Dublin. Da, wo sie heute Abend um 20.45 Uhr gegen Irland in der EM-Qualifikation antreten. Spieler und Trainer geben sich ziemlich zuversichtlich. «Wir sind mit sehr guten Gefühlen angereist, warum auch nicht», fragt Granit Xhaka. «Natürlich wissen wir, dass die Iren voller Selbstvertrauen sind, und uns eine heisse Partie erwartet, aber wir sind gerüstet», ergänzt Fabian Schär. Derweil sagt Nationaltrainer Vladimir Petkovic: «Schon bei der Auslosung wussten wir, dass dies ein Schlüsselspiel wird. Aber wir haben schon mehrfach gezeigt, dass wir ohne den einen oder anderen abwesenden Spieler gewinnen können.»

Shaqiri galt lange als unverzichtbar für dieses Team. So extrem ist es wohl nicht. Dass die Schweiz einen Shaqiri in guter Form sehr wohl gebrauchen kann, das steht indes ausser Frage. Genauso wie die Tatsache, dass er seit der WM in Russland und seinem Wechsel vom Flügel in die Mitte ein paar sehr ordentliche Auftritte im Schweizer Dress hingelegt hat. Mit seiner Absage hat er Fragen provoziert. Wie gross ist seine Lust aufs Nationalteam? Wie sehr ist sein Verhältnis mit Petkovic angespannt? Und wie toll findet er eigentlich seine Teamkollegen? Das alles hilft nicht in der Vorbereitung eines wichtigen Spiels. Und doch: Jetzt müssen eben andere Spieler beweisen, dass sie die Lücke Shaqiris füllen können. Beispielsweise Breel Embolo. Der Neo-Gladbacher hat einen guten Saisonstart hingelegt. Im Nationalteam ist sein letztes gutes Spiel aber eine gehörige Weile her.

Prognose: Die Schweiz rafft sich zusammen und wird in Irland trotzdem dem Theater um Shaqiri solidarisch und souverän auftreten.

These 2: Die ungeklärte Situation um Captain Stephan Lichtsteiner hemmt das Team