Hiobsbotschaft für die Tennis-Fans in Genf. Rafael Nadal muss sich am finalen Tag des dritten Laver Cups in der Palexpo-Halle zurückziehen. Der Spanier leidet an einer Verletzung am Handgelenk, die Ärzte hätten ihm davon abgeraten, zu spielen. Der 33-Jährige wäre für das Doppel an der Seite von Roger Federer und ein Einzel gegen den Australier Nick Kyrgios vorgesehen gewesen. Am Samstag hatte Nadal sein Einzel gegen Milos Raonic gewonnen, hatte aber an der Seite von Stefanos Tsitsipas das Doppel gegen Jack Sock und Nick Kyrgios verloren.

Für das Doppel neben Roger Federer nominierte Europa-Captain Björn Borg Stefanos Tsitsipas, im Einzel kommt der Österreicher Dominic Thiem zum Einsatz. Team-World-Captain John McEnroe verzichtet auf Änderungen und schickt im Doppel John Isner und Jack Sock und im Einzel gegen Thiem Nick Kyrgios auf den Platz. Roger Federer misst sich im dritten Spiel des Tages mit dem Amerikaner John Isner, im letzten Einzel treffen Alexander Zverev und Milos Raonic aufeinander. Allerdings laboriert Zverev an einer Fussverletzung und war am Samstag im Spital.