Dominic Thiem ist im schwächsten Final seit einem Jahrzehnt ein Sieger der Schmerzen, Alexander Zverev der Sieger der Herzen

Der Final zwischen Thiem und Zverev war selten hochklassig, und auch erst im fünften Satz dramatisch. Erst war Thiem mental blockiert, dann verlor Zverev mit dem Sieg vor Augen völlig den Faden. Zwischenzeitlich servierte er noch mit knapp über 100 Kilometern in der Stunde. Thiem wiederum quälten um Ende der Partie Krämpfe im rechten Oberschenkel, er konnte sich kaum mehr bewegen. Beim Aufschlag konnte er nicht mehr mit dem Bein abstossen, mit der Rückhand nur noch mit Slice spielen. Doch Zverev unterliefen im Tiebreak zwei seiner am Ende 15 Doppelfehler.

Dominic Thiem hat sich diesen Erfolg über viele Jahre erdauert. Zwei Mal stand er zuletzt im Final der French Open, beide Male unterlag er Rafael Nadal. Anfang Jahr erreichte er bei den Australian Open den Final, wo er gegen Novak Djokovic eine 2:1-Satzführung nicht nutzen konnte. Nun war der Weg frei, nachdem Titelverteidiger Nadal gar nicht erst angetreten war, Novak Djokovic in den Achtelfinals disqualifiziert worden war, und mit dem fünffachen Sieger Roger Federer und Stan Wawrinka, der 2016 in New York triumphiert hatte, zwei weiter Anwärter auf den Sieg fehlten.

«Es war das erste Mal seit Jahren, dass ich Krämpfe bekam. Aber am Ende war der Glaube stärker als der Körper», sagte Thiem, der am Druck des Favoriten zu zerbrechen drohte, den er sich selber auferlegt hatte. Seine Erfolge sind die Frucht harter Arbeit. Sein Spiel lebt von Intensität und Athletik, weniger von spielerischer Brillanz. Vater des Erfolgs ist Günter Bresnik, der Thiem von Kindsbeinen an und bis zum Bruch vor einem Jahr trainiert hatte. Er liess Thiem drei Stunden Holz hacken, er verordnete Waldläufe in der Nacht, oder er liess ihn Baumstämme schleppen. Den gemeinsamen Weg dokumentiert das Buch «Die Dominic-Thiem-Methode».



Vielleicht sind es diese Erfahrungen, die Thiem half, die Rückschläge und Schmerzen zu überwinden, mit denen er sich bei den US Open konfrontiert sah. Er ist der verdiente Sieger der Schmerzen. Auch, weil er die letzten Monate dazu genutzt hatte, um massiv an Muskelmasse zuzulegen, und die Bereitschaft an den Tag gelegt hatte, zu hinterfragen, was ihm für den ganz grossen Sieg noch fehlt. Etwas, das sein Gegner Alexander Zverev vermissen liess. Er stand zwar erstmals im Final eines Grand-Slam-Turniers, doch er spielte nicht besser als beispielsweise Anfang Jahr in Melbourne. Er entwickelte sein Spiel in den letzten Jahren kaum weiter.