Dominic Thiem besiegt Rafael Nadal in den Viertelfinals der Australian Open

Vier Mal hat Dominic Thiem (ATP 5) gegen Rafael Nadal schon gewonnen, aber noch nie bei einem Grand-Slam-Turnier. Drei Mal verlor er in Roland Garros, davon zwei Mal im Final, dazu einen Halbfinal bei den US Open, der erst um 02.04 Uhr New Yorker Zeit und nach 4:49 Stunden Spielzeit im Tiebreak des fünften Satzes geendet hatte. Nun, im sechsten Anlauf, schlägt die grosse Stunde des Österreichers. In den Viertelfinals der Australian Open bezwingt der 26-Jährige die spanische Weltnummer 1 nach 4:10 Stunden Spielzeit mit 7:6 (3), 7:6 (4), 4:6, 7:6 (6). Thiem steht zum fünften Mal in den Halbfinals eines Grand-Slam-Turniers, einmal mehr als sein Landsmann Thomas Muster, von dem er sich in der ersten Woche das Turniers und nach nur drei Wochen Zusammenarbeit getrennt hatte.



Dabei gelingt Nadal im Startsatz das erste Break zum 5:3 und er erspielt sich bei eigenem Aufschlag einen Satzball, den er nicht nutzen kann. Das Tiebreak ist eine klare Sache für Thiem. Auch im zweiten Satz gelingt dem Spanier das erste Break, diesmal zum 3:2. Diesmal kann Nadal das Break bestätigen, erhält aber beim Stand von 30:30 eine Verwarnung wegen Zeitspiels. Die Reaktion des 19-fachen Grand-Slam-Siegers? «Erstaunlich, dass du das nach diesem Punkt machst. Du magst gutes Tennis nicht.» Zwar hält Nadal, muss aber nur kurze Zeit später das Rebreak zum 4:4 hinnehmen. Beim Stand von 5:6 und eigenem Aufschlag wehrt er einen Satzball ab. Doch das Tiebreak ist wieder eine klare Sache für Thiem.



Dominic Thiem fordert Alexander Zverev