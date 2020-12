Direkte EM-Qualifikation gescheitert: das Schweizer Frauen-Nationalteam verliert gegen Belgien mit 0:4

Am heutigen Abend hat für die Schweiz überhaupt nichts gepasst. Ersatz-Torhüterin Elvira Herzog, die Gaëlle Thalmann auf Grund ihrer Corona-Absenz ersetzte, zog einen schwarzen Tag ein. Auch Verteidigerinnen Viola Calligaris und Eseosa Aigbogun spielten defensiv schwach. Dazu musste Kapitänin Lia Wälti noch vor der Pause mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden.

So kam es, dass die Schweiz im letzten Gruppenspiel gleich mit 0:4 unter ging und nun auf die Konkurrenz hoffen muss. Als Gruppenzweiter sind die Schweizerinnen zwar definitiv in den Play-offs für die EM 2022 in England. Jedoch besteht noch Hoffnung für eine direkte Qualifikation. Dann, wenn die Schweiz am Ende zu den besten drei Gruppenzweiten gehört.

Klarheit herrscht erst im neuen Jahr, da in anderen Gruppen einige Spiele wegen Corona ins 2021 verschoben werden mussten.

In Kürze folgt mehr zum Spiel...