Der Solothurner Mike Kurt hat nach seinem Rücktritt als Spitzensportler und ehemaliger Olympiateilnehmer einen wichtigen Platz im Schweizer Sport gefunden – als Gründer der Crowdfunding-Plattform «I believe in You», in der Exekutive von Swiss Olympic und in dessen Ausschuss für die Kandidatur der Olympiabewerbung «Sion 2026». In Pyeongchang macht sich der Sommersportler erstmals ein Bild von Winterspielen. Und wird dabei erst recht zum «Turbo» für Olympische Spiele in der Schweiz.

Mike Kurt, welche Eindrücke nehmen Sie von Pyeongchang zurück in die Schweiz?

Mike Kurt: Ich erlebe hier meine vierten Olympischen Spiele. Zum ersten Mal als Funktionär, das ist eine ganz andere Perspektive. Und zum ersten Mal Winterspiele. Es ist eine faszinierende, sich von Sommerspielen stark unterscheidende Welt. Olympische Winterspiele haben eine ganz andere Dimension. Alles ist viel bescheidener.

Und welche Erkenntnisse betreffend die Schweizer Kandidatur?

Dass die Schweiz so einen Anlass auch durchführen kann. Ein Land wie die Schweiz mit diesem Know-how und den Erfahrungen auch im Durchführen von Grossanlässen ist dieser Herausforderung gewachsen. Es ist eine riesige Chance.

«Sion 2026» hat in der Schweiz einen schweren Stand. Selbst das IOC scheint unsicher zu sein und sucht nach einer Alternative in der westlichen Welt.

Wenn ich mir die Agenda 2020 des IOC und meine Eindrücke hier vor Ort anschaue, dann sehe ich keinen Grund, wieso Sion nicht die richtigen Spiele für 2026 sein sollten. Auch aus Sicht des IOC. Die Schweizer Bevölkerung ist noch skeptisch, das schleckt keine Geiss weg. Aber das hat vor allem mit der Information zu tun. Die Leute stellen sich unter den Olympischen Winterspielen etwas vor, was sie 2026 nicht sein werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich im direkten Gespräch die Skepsis der Leute in wenigen Minuten ausräumen kann.