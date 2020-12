Der Jahreswechsel des Paares wird deswegen definitiv sehr ruhig über die Bühne gehen. «Silvester ist für mich nicht so wichtig», relativiert Nina Betschart und erzählt von 2018 und 2019. Damals nahm sie zum Jahresbeginn mit ihrer Mitspielerin Tanja Hüberli an einem Indoor-Turnier in Den Haag in den Niederlanden teil. Natürlich gab's da ebenfalls keine rauschende Silvesternacht.

Nur vier Wettkämpfe im laufenden Jahr bestritten

Apropos 2019: Das war das bisher erfolgreichste Jahr des Duos Hüberli/Betschart. An der Beachvolleyball-WM in Hamburg errang es Platz 4 wie am Major-Heimturnier in Gstaad, dazu Rang 5 am Major-Turnier in Wien. Im zu Ende gehenden Jahr 2020 nahmen Hüberli/Betschart dagegen nicht einmal an einer Handvoll Turniere teil. Zwischen Mitte August und Mitte September waren es deren vier: Jeweils Platz 1 gab's an der Beach Tour in Hamburg, am Worldtour Einstern-Turnier in Baden/Österreich und Emmi Caffè Latte Beach Cup in Tanja Hüberlis Heimatdorf Reichenburg. Dazu der ernüchternde Rang 9 an der EM in Jurmala/Lettland.

Alle anderen Turniere wurden abgesagt und Olympia in Tokio verschoben. Doch die beiden Schweizerinnen haben sich wegen Corona nicht unterkriegen lassen. «Das Preisgeld ist komplett ausgefallen, zum Glück haben wir tolle Sponsoren, die uns weiterhin unterstützt haben. Unsere Leistungen konnten wir unverschuldet nicht erbringen», sagt Nina Betschart.

Vor Weihnachten weilte das Duo Hüberli/Betschart im Trainingslager in Teneriffa. «Zuerst hatten wir überlegt, ob wir wirklich ins Camp gehen sollten. Schliesslich entpuppte es sich als richtiger Entscheid, bei angenehmen Temperaturen im Freien statt in der Beachvolleyhalle in Bern zu trainieren, das hat uns mega gutgetan», erzählt Nina Betschart.

Aufgebauschte Konkurrenzsituation mit Heidrich/Vergé-Dépré

Ausserdem hatten sie auf Teneriffa, der grössten Insel der zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln, andere Weltklasse-Teams getroffen und mit ihnen trainiert. Zu Hause in der Heimat tauschen sich Hüberli/Betschart selbstverständlich auch mit ihren Landsfrauen Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré aus. «Wir können voneinander profitieren», stellt Nina Betschart klar. «Die Konkurrenzsituation in der Schweiz wird manchmal aufgebauscht. Es ist doch gut, wenn zwei Teams ganz oben mitspielen.»