Federer war in seiner Dankesrede zu Spässen aufgelegt, erzählte, wie ihn die Kinder fragten, warum er denn Chancen auf die Wahl habe, wenn doch Rafael Nadal die Nummer eins in der Weltrangliste sei. Das Jahr 2017 bezeichnete er als «gigantisch» und sogar als «vielleicht mein Lieblingsjahr überhaupt.»

Ja, King Rogers Rückkehr auf die grosse Bühne, seine Grand-Slam-Titel 18 und 19 waren ohne Zweifel die herausragenden Geschichten dieses Sport-Jahres. Man mag sich, im Schwelgen der Erinnerungen an Federers Triumphe, gar nicht ausdenken, welch grosse Lücke er einmal hinterlassen wird. Sein Comeback in Australien, das direkt zum Titel führte, war der Startschuss. Die Krönung folgte in Wimbledon mit dem achten Sieg, womit er alleiniger Rekordhalter ist. Zum siebten Mal ist er nun Schweizer Sportler des Jahres – wobei das Publikum Nino Schurter erstaunlicherweise knapp mehr Stimmen gab. Medien und Sportler wählten aber klar Federer.