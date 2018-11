Fünf Monate und ein paar überzeugende Nations-League-Ergebnisse später sind die Emotionen einer sachlichen Diskussion über das Umfeld der Nati gewichen. Zwar immer noch mit Spannung, aber längst nicht mehr mit der Forderung, es müsste im Schweizerischen Fussballverband (SFV) eine Revolution mit Köpferollen stattfinden, wurde in der Öffentlichkeit der Bericht von Bernhard Heusler und Georg Heitz von der Beratungsfirma HWH erwartet, den der SFV in Auftrag gegeben hatte. Am Samstag nun stellte der frühere FCB-Präsident die Vorschläge vor, die er zusammen mit dem ehemaligen FCB-Sportchef erarbeitet hatte, um die Strukturen im SFV rund um die Landesauswahl zu verbessern. „Die Nati war und ist kein Sanierungsfall“, betonte Heusler. „Aber es ist immer besser, Verbesserungspotenzial aus einer Position der Stärke aufzuzeigen.“

So werden nun also die Spekulationen beginnen, wer denn nun irgendwann im nächsten Jahr zum Nati-Manager gekürt wird. Heusler liess durchblicken, dass es in Richtung eines Mannes wie DFB-Manager Oliver Bierhoff gehen könnte. Dieser war nach der WM 2014 für die kompetente Führung des Weltmeisterteams gefeiert, in diesem Jahr aber herb kritisiert worden. Vor allem ihm wird die Entfremdung von den Fans angelastet und die desaströse Quartierwahl in Russland. Und der Thinktank und Supervisor – „bei mir laufen alle Fäden zusammen“ – hatte auch im Fall „Özil“ nicht gut kommuniziert. Das Beispiel Bierhoff zeigt nur, welch extreme Anforderungen in diesem Job erfüllt werden müssen und wie ausschlaggebend es ist, dass der neue Mann teamfähig ist und keine einsamen Entscheidungen trifft.

Trainingsbedingungen müssen besser werden

Ein weiterer wichtiger Vorschlag von HWH betrifft die Arbeitsvoraussetzungen. Heusler sagt: „Man muss in adäquate Trainingsbedingungen investieren.“ Eine Vision könnte sein, ein eigenes Zentrum zu schaffen, wie es Italien in Coverciano, Belgien in Tubize, Frankreich in Clairefontaine und bald auch Deutschland in Frankfurt hat. „Topstars aus Topligen sollten bei besten Bedingungen trainieren“, sagt Heusler. Zeiten, in denen auf holprigem Geläuf wie in Freienbach geübt wird, müssen vorbei sein.“

SFV-Präsident Peter Gilliéron sagte, der Verband sei sehr zufrieden mit dem Bericht und die Vorschläge müssten nun so schnell als möglich umgesetzt werden. „An der Finanzierung wird es nicht scheitern“, sagte der im nächsten Jahr abtretende Funktionär. Im Mai wird die Delegiertenversammlung entscheiden, ob die Vorschläge für die neuen Strukturen umgesetzt werden. Davon ist auszugehen. Spannender wird sein, welchen Bierhoff der SFV als neuen Nati-Supermanager aus dem Hut zaubert.