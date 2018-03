Es war eine Szene, die den aktuellen Zustand der ZSC Lions besser nicht hätte erklären können. Zürichs Stürmer Inti Pestoni verlor in der neutralen Zone den Puck auf unglückliche Art und Weise. Und ab ging der Schnellzug in die andere Richtung. Plötzlich sah sich Lions-Verteidigerlegende Mathias Seger (40) alleine vier gegnerischen Spielern gegenüberstehen.

Die Zuger nutzten die frappante Überzahl eiskalt aus und trafen durch Carl Klingberg zum 3:0. Womit das erste Viertelfinalduell zwischen den beiden Mannschaften eigentlich schon entschieden war.

Immerhin zeigten die ZSC Lions im letzten Drittel, dass durchaus Leben in ihnen steckt. Es wurde gerackert, gekämpft, gearbeitet auf dem Eis. Kurz: Endlich waren auch die Spieler der Lions so richtig im Playoff-Modus angekommen.

Belohnt wurde der Effort allerdings nur durch ein Tor von Ronalds Kenins (sein erst zweiter Saisontreffer, nachdem er vor fast einen halben Jahr, am 15. September, seinen bisher einzigen Torerfolg verbuchen konnte!). Das reichte dann eben nicht gegen die keinesfalls unwiderstehlich, aber sehr abgezockt agierenden Zuger.

Die Art und Weise, wie sich die Zürcher selber um ihre letzte Chance brachten, noch einmal in dieses Spiel zurückzukehren, war ebenso typisch. Als man zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit mit einem Mann mehr agieren durfte, liess sich Lions-Topskorer Frederik Pettersson zu einem Revanchefoul hinreissen und wanderte ebenfalls auf die Strafbank. Damit war auch der letzte Schwung dahin.

«Wild und wenig clever agiert»

Sowieso: die Strafen. Sie waren in diesem ersten Viertelfinal aus Sicht der Lions ein Hauptthema. «Wir haben uns mit den vielen Strafen immer wieder selber aus dem Rhythmus gebracht», stellte Stürmer Reto Schäppi fest.

Und auch Trainer Hans Kossmann monierte das oft ungeschickte Verhalten seiner Spieler: «Mir hat zwar die Energie des Teams gefallen, aber wir waren zu wenig diszipliniert.» Die zahlreichen Ausschlüsse waren die Konsequenz davon, dass sich die Zürcher offensichtlich vorgenommen hatten, nach den zuletzt mageren Darbietungen zum Abschluss der Qualifikation (drei Spiele, drei Niederlagen, drei erzielte Tore) die Intensität nach oben zu schrauben.

Dumm nur, dass sie dabei immer wieder die feine Linie, die man punkto körperlichen Einsatzes finden muss, überschritten. Kossmann: «Wir waren zum Teil etwas wild und haben wenig clever agiert. Aber das wissen die Spieler selber auch.»

Der Lions-Trainer wies ausserdem darauf hin, dass seine Akteure schlicht zu lange brauchten, bis sie merkten, was nötig ist, um die Zuger in Schwierigkeiten zu bringen. Und er vermisste das, was der Zürcher Mannschaft schon seit längerer Zeit fehlt: die Leidenschaft, die Bereitschaft, den Körper schonungslos einzusetzen.