Die Schweizerinnen zerschellten am Druck, den sie sich auch selbst auferlegt hatten. Sie wussten nicht mit der Favoritenrolle umzugehen. Und zeigten dann, als es am wichtigsten war, wohl eine der schlechtesten Leistungen der letzten Jahre überhaupt. «Wir schämen uns», sagten einige Spielerinnen gar.

Trotz des Ausscheidens ist die Schweizer Reaktion in den Spielen gegen Island und Frankreich aller Ehren wert. Die Leidenschaft war beeindruckend. Nun gilt es, den schwachen Start zu analysieren. Um dann am nächsten grossen Turnier, hoffentlich der WM 2019, von Anfang an bereit zu sein.