Sport ist Freizeit, ist Entspannung, hat mit Bewegungslust und dergleichen zu tun – ja, klar, das ist alles zu relativieren; aber das Turnen wurde erfunden fürs Vaterland. Das Vaterland war Preussen und es war in Not, weil die Franzosen überall waren. So war es wenigstens in den Jahren, als «Turnvater» Jahn 1811 den ersten Turnplatz errichtete.

Jahn, nicht gerade ein Mann mit mustergültiger Biografie, war Nationalist, leider schwärmte er mehr als für die preussische für die deutsche Nation, die es damals noch gar nicht gab. Napoleon war zwar verbannt, aber die preussische Obrigkeit fürchtete die studentischen Vereine, die Burschenschaften, und mit ihnen die Turner.

Im August 1819 ermordete der Student, Burschenschafter und Turner Karl Ludwig Sand den Dichter und russischen Konsul August von Kotzebue. Dies führte letzten Endes zum Verbot der Burschenschaften, zum Turnverbot und zur Verhaftung von Jahn.

«Frisch, fromm, fröhlich, frei»

Natürlich wurden das Turnen und Jahn später rehabilitiert. Aber zum Sport wurde das Turnen dennoch nicht. Turn- und Schützenvereine werden besonders in der Schweiz als Urzellen der Demokratie gefeiert. Turnen war Disziplin, war stramm, hielt auch auf Abstand.

So galt Fussball bis in die neuere Zeit in Turnerkreisen als «wild». Das gediegenere Turnerspiel war Handball. Heute würde man das wohl eher nicht mehr so sehen. Aber so war’s. Turnen ist nicht nur koordinierte Bewegung, sondern auch eine Einstellung. Das zeigt auch das Motto: «Frisch, fromm, fröhlich, frei». Die vier «F» liefern nicht nur das «Turnerkreuzli», sondern gewissermassen auch eine Lebensanleitung. Und die Turnerschar im weissen Gewand – wenn nicht fürs Vaterland, dann sicher mit nobler Gesinnung unterwegs – am Waldesrand.

Turn- und Schützenvereine waren in der Schweiz nie ganz politfrei. Immerhin gibt es heute noch den Satus und vielenorts auch Arbeiterschützenvereine. Nützlich fürs Gemeinwesen hielten sich zu Recht beide.

Der letzte Reck-Olympiasieger

1952 holte der legendäre Jack Günthard am Reck die olympische Goldmedaille. Damals jubelte man zwar, aber eine Sensation war das nicht. Aber mit dem Turnerstolz war’s schnell vorbei. Die Russen waren besser. Perfekter vor allem.

Es begann die Epoche, in der man in der Schweiz, im Westen überhaupt, die Schultern zuckte und eingestehen musste, dass man gegen «die Staatsamateure» aus dem kommunistischen Ostblock keine Chance hatte. Die turnten eben nicht nur nach Feierabend im Turnverein, sondern wahrscheinlich 24 Stunden am Tag und in der Nacht manchmal auch noch.