Unspektakulär erscheinen auch die Veränderungen im Trainingsalltag des Münstertalers. Verzicht auf ein Höhentrainingslager, weil dieses im letzten Winter nicht zu einer Leistungssteigerung im Wettkampf verhalf.

Qualitativ gute Trainings auf dem neuen Laufband im Trainingszentrum Davos. Mehr Rennkilometer vor dem ersten Weltcupeinsatz am kommenden Wochenende im finnischen Ruka. Und als Quintessenz all dieser Puzzleteile Colognas Bemerkung: «Die Vorbereitung verlief auf jeden Fall besser als in den letzten Jahren». Fast schon ein Versprechen.

Die wichtigsten Pizzleteile

Die drei wichtigsten Puzzleteile, an denen der erfolgreichste Schweizer Langläufer in der schneefreien Zeit arbeitete, erwähnt Cologna gar nicht. Erstens versuchte er zusammen mit der medizinischen Abteilung sein Leistungsasthma, das ihn bei hoher Belastung und grosser Kälte zunehmend plagt, besser in den Griff zu kriegen. Die Gleichung ist einfach: weniger husten in der Nacht, bessere Erholung fürs Rennen am nächsten Tag. Es besteht Zuversicht, dass man auch hier einen spürbaren Schritt vorwärts gemacht hat.

Zweitens das Wiedererlangen der Endschnelligkeit. Während Cologna in Bestform auch grosse Siege dank seinem Antritt in der Schlussphase des Rennens einfuhr, zog er in den vergangenen zwei Saisons im Kampf Mann gegen Mann auf den letzten Metern auffällig oft den Kürzeren.