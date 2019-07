Wenn am Sonntag der WM-Final zwischen den USA und den Niederlande startet, lohnt es sich gleich von Beginn an den TV einzuschalten. Denn die Amerikanerinnen starten jeweils fulminant. In jedem ihrer bisherigen WM-Spiele erzielten sie in der Startviertelstunde das Führungstor und legten so den Grundstein zum Sieg.

Die frühen Führungen sind sinnbildlich für die Rolle der USA im Frauenfussball . Anders als bei den Männern zählten die Amerikanerinnen bereits früh zu den Topteams. 1991 wurden sie die ersten Weltmeisterinnen, 1999 und 2015 doppelten sie nach.

Stars