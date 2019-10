Die Linie immer im Visier: Warum gute Linienrichter durch die Hölle gehen müssen

Spielt Roger Federer auf dem Center Court der St.-Jakobs-Halle, sind die Augen der Zuschauer gebannt auf den Tennisstar gerichtet. Nur die sieben Linienrichter zieht er nicht in seinen Bann. Ihr Fokus gilt einzig und allein den Linien. Unspektakulär in ihrer weissen Farbe, sind sie spielentscheidend. Millimeter können über Sieg oder Niederlage entscheiden. Über Freude oder Frust.

Mathias Giese ist einer dieser Linienrichter, der sekundenschnell entscheidet, ob ein Ball draussen war oder gerade noch an der Linie gekratzt hat. «Kein Mensch kann mir erzählen, dass man auf den Millimeter genau schauen kann», sagt er. Die Anforderungen an ihn und seine Kollegen sind hoch, die Tragweite ihrer Entscheidungen ebenso. Um nicht nur Glück zu beanspruchen, haben sich die insgesamt 32 Linienrichter, die an den Swiss Indoors im Einsatz stehen, bestimmte Techniken angeeignet. Je nach Linie eine andere. «Bei der Grundlinie muss man etwa nicht nur auf die Linie, sondern auch auf das Spielgeschehen achten», sagt Giese. Auch wenn die Entscheidungen teilweise von blossem Auge nicht beurteilt werden können, wird in der Arbeit eines Linienrichters nicht geraten. «Wenn man das macht, geht es meistens in die Hose», sagt Giese und lacht.