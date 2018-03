Tobias: Ich mache mir Sorgen um den Schweizer Fussball.

Pius: Wieso? Wegen des FC Basel?

Tobias: Nein, überhaupt nicht. Die haben eine prima Champions League gespielt. Ausserdem glaube ich, dass die Basler dem Titelkampf in der Super League nochmals Spannung einhauchen werden.

Pius: Worin gründet denn deine Sorge?

Tobias: In der Challenge League.

David: Ich bitte dich! Seit wann interessiert dich die Challenge League?

Tobias: Touché. Diese Liga hat mich lange Zeit nicht wirklich interessiert. Aber ich hatte zuletzt beruflich mit Menschen zu tun, die sich ziemlich gut auskennen. Und was ich von ihnen gehört habe, ist absolut alarmierend.

Flavio: Erzähl.

Tobias: Nun, es ist hinlänglich bekannt, dass seit Jahren keine Mannschaft sportlich abgestiegen ist. Denn jährlich muss sich ein Klub allein aus finanziellen Gründen aus der Challenge League zurückziehen. Egal, wie viele Punkte man auf dem Rasen gewinnt: Man muss also nur die Finanzen einigermassen im Griff haben, um die Klasse zu halten. Das führt den sportlichen Wettbewerb ad absurdum.

Flavio: Einverstanden, aber nichts davon ist wirklich neu.

Tobias: Richtig. Denn man will ja nichts verändern. Die Chance, mit einem neuen Modus die Liga zu reformieren, wurde in den Wind geschlagen. Dabei ist selbst der erbärmliche Status quo gefährdet.

Pius: Du meinst, dass sich künftig sogar zwei oder mehr Klubs freiwillig aus der Challenge League verabschieden?

Tobias: Gut möglich. Wohlen steigt schon mal freiwillig ab. Chiasso steht quasi unter Wasser. Wil mogelt sich – wie auch immer – irgendwie durch. Schaffhausen, obwohl man letzten Sommer über eine Million mit Spielerverkäufen eingenommen hat – was ausserordentlich ist –, ist am Anschlag. Vaduz muss zurückbuchstabieren. In Aarau wird fast wöchentlich ein neuer Stadion-Plan präsentiert, ohne dass sich etwas bewegt. Und in Genf droht der Ausstieg von Rolex als Sponsor, was zum Grounding führen könnte.

Pius: Puh, das sind düstere Aussichten.

Tobias: In der Tat. Und wie ich vernehme, wie einzelne Fans hoffen, dass ihre Mannschaft verliert, liegt tatsächlich vieles im Argen.

Pius: Das reimst du dir jetzt zusammen?

Tobias: Nein, in Aarau hoffen sie, zum Saisonende schlechter als Vierter zu sein, damit sich der Vertrag mit dem Trainer nicht verlängert. Dasselbe in Schaffhausen: Wenn der Klub auf Platz fünf abschliesst, darf der Trainer bleiben.

Flavio: Das ist so was von gaga. Als würde der Mann darauf hoffen, dass seine Frau fremdgeht, damit er sich von ihr trennen kann.

David: Absurdes Theater. Die einen können nicht, die anderen wollen nicht.

Pius: Aber vielleicht ist nicht alles so schlecht. In Aarau haben sie doch «meinstadion.ch» gegründet, um mittels Crowdfunding Geld für das neue Stadion zu sammeln.

Tobias: Nett. Aber ich glaube, «meinstadion.ch» hat – wenn dies auch nicht beabsichtigt ist – nur einen Zweck: Man kann sein Geld ohne Negativzinsen deponieren. Die Gefahr, dass die Einlage für den Stadionbau gebraucht wird, besteht kaum.