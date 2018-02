Die ernste Zuversicht in Langnau mahnt ein wenig an uralten Zeiten. So war es einst, wenn die Dienstboten versammelt waren um zur grossen Heuernte auszurücken. Wenn alle wussten: Heute muss das dürre Gras ins Trockene, denn über der Moosegg brauen sich schon Gewitter zusammen. Heute braucht es jeden. Kein Fuder darf kippen, kein Ross durchbrennen, kein Rad brechen.

SCL-Sportchef Jörg Reber sagt: «Wenn wir jetzt nicht parat und guter Stimmung sind, wann dann?» Wo er recht hat, hat er recht: Die Langnauer können aus eigener Kraft Servette vom 8. Platz verdrängen und zum zweiten Mal nach 2011 die NLA-Playoffs erreichen. Die Voraussetzung dazu ist ein Sieg heute auf eigenem Eis geben ebendieses Servette. Das Stadion ist längst ausverkauft.

Vier ausländische Stürmer-Asse im Ärmel

Alle sind bereit. Auch der alte Haudegen Thomas Nüssli (35), den es immer wieder im Rücken zwickt und der doch mit seiner Schusskraft ein Spiel im Alleingang zu entscheiden vermag. Trainer Heinz Ehlers kann vier ausländische Stürmer ins Feuer schicken. Der blessierte Topskorer Antti Erkinjuntti hat inzwischen wieder trainiert. Sollte er sich heute trotzdem unpässlich fühlen, so steht Mikael Johansson bereit.

Sportchef Reber hat den Schweden mit der 8. und letzten Lizenz verpflichtet. Ruhe in der Kabine, Ruhe im Management (Heinz Ehlers hat bereits um eine weitere Saison verlängert.). Es ist die Ruhe vor dem sportlichen Sturm, der Servette vom Eis fegen soll.

Fürs Geschäft sind die Playoffs sowieso unerheblich. Die Emmentaler brauchen drei Heimspiele um die Playoff-Prämien von etwas mehr als 400 000 Franken wieder einzuspielen. Da wäre mit drei garantierten Heimspielen in der Abstiegsrunde mehr zu verdienen. Aber die Playoffs wären ein emotionaler Gewinn von unschätzbarem Wert. Die Glücksseligkeit liesse sich dann im Abo-Verkauf für die nächste Saison kapitalisieren. So oder so wird die SCL Tigers AG zum vierten Mal in Serie schwarze Zahlen schreiben.

Wie steht es um Servette?

Die geordneten Verhältnisse in Langnau stehen in einem interessanten Gegensatz zu den Umständen beim heutigen Gegner. Servette hat zwar inzwischen seine Finanzen geregelt. Eine Stiftung, hinter der die Nobeluhrenmarke Rolex steht («Rolex-Bande»), hat die arroganten nordamerikanischen Besitzer abgelöst. Der Jahresverlust von etwas mehr als 6 Millionen ist kein Problem mehr.

Cheftrainer Craig Woodcroft hat alle wichtigen Spieler zur Verfügung. Allerdings ist er als Verlierer von den olympischen Spielen zurückgekehrt. Als Mitglied des Coaching-Teams der Kanadier ist er mitverantwortlich für die schmähliche Halbfinalniederlage gegen Deutschland (3:4). Seine Position in Genf ist trotz eines noch zwei Jahre laufenden Vertrags keineswegs gesichert. Bei Servette ist vor dem wohl alles entscheidenden Spiel eine seltsame, nervöse Unruhe zu spüren.