Die Formel 1 legt wieder los: Stoppt Verstappen die Dominanz von Hamilton?

Welcher Fahrer hat die besten Titelchancen?

WM-Favorit ist einmal mehr Lewis Hamillton. Der 35-jährige Brite will seinen Titel im Mercedes auch in diesem Jahr verteidigen. Wenn dies gelingt, kann er mit seinem siebten WM-Titel mit Rekordchampion Michael Schumacher gleichziehen. Als grösster Herausforderer gilt der 22-jährige Max Verstappen im Red Bull. Für ihn und den österreichischen Rennstall spricht die Startstrecke in Spielberg. Der Holländer siegte dort in den letzten beiden Jahren.

Welches Team hat die beste Ausgangslage?

Mercedes könnte das erste Team sein, dass die WM-Wertung sieben Mal in Folge gewinnt. Bei den letzten Tests in Barcelona – die aber fast vier Monate zurückliegen – hat Mercedes überzeugt. Mit Hamilton und Valtteri Bottas besitzt Mercedes zwei Topfahrer. Weniger gut ist die Ausgangslage für Ferrari. Das Team steht insbesondere wegen dem Abgang von Sebastian Vettel in den Schlagzeilen. Auch bezüglich des Autos gibt es nach den Tests von Barcelona Fragezeichen. Bessere Chancen sehen Experten demnach für das Team von Red Bull. Nach drei Saison auf dem dritten Platz, hat das Team seine Ansprüche in die Höhe geschraubt.