Es hat schon fast etwas Meditatives. Während es draussen heiss ist und die sommerliche Sonne unbarmherzig vom Himmel runterbrennt, sitzt der gemeine Velofan drinnen in der guten, abgedunkelten Stube und schaut stundenlang dabei zu, wie knapp 200 Veloprofis die schönen Landschaften Frankreichs durchmessen. Sommerzeit – Tour-de-France-Zeit.

Das wichtigste Strassenrennen der Welt vermag die Massen unvermindert zu begeistern. Sowohl an der Strecke als auch daneben. Aber die Tour de France ist inzwischen auch so etwas wie die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Der Strassenradrennsport tut sich abseits der für Sponsoren lukrativen, grossen Weltbühne schwer. Auch in der Schweiz.

Gippingen – das Letzte seiner Art

Die Zahlen sprechen für sich. Die Anzahl der Lizenzierten im Bereich Strasse hat sich bei Swiss Cycling seit 2010 um einen Viertel von gut 800 auf 600 reduziert. In den 1990er-Jahren bewegte man sich noch im hohen, vierstelligen Bereich.