Mitspieler Gerrit Nauber fing zwar den Angriff der Gäste ab und köpfelte in höchster Not und in guter Absicht den Ball zu seinem wassertrinkenden Schlussmann zurück. Doch der konnte nicht mehr rechtzeitig eingreifen. Der Niederländer konnte sich damit trösten, dass sein MSV 2:1 siegte – auch, weil er einen Penalty abgewehrt hatte. Er sagte: «Die Trinkflasche nehme ich nach Hause und verbrenne sie im Garten.»

4 Ridge Munsy entzückt im Erzgebirge

In der vorletzten Saison hatte sich Ridge Munsy mit elf Toren für den FC Thun für ein Engagement bei den Grasshoppers empfohlen. Dort allerdings konnte er sich nicht durchsetzen, und auch Murat Yakin konnte nicht wirklich viel mit dem schnellen Stürmer mit Wurzeln im Kongo anfangen.

Erzgebirge Aue dagegen schon. Im Januar wechselte Munsy in die zweite deutsche Bundesliga und hat jetzt in sechs Spielen schon zwei Tore geschossen. Am Samstag beim 2:1 gegen Kaiserslautern war er der Mann des Spiels, sein Tor eine Augenweide.

5 Fink bei Austria Wien entlassen

Es hat schon lange rumort bei den Veilchen. Der Trainer Thorsten Fink war nach einem überaus enttäuschenden Saisonverlauf immer stärker in die Kritik geraten. Die 1:2-Niederlage gegen Admira Wacker, die bereits elfte in dieser Spielzeit und die dritte in Folge, war eine zu viel.

Der 50-jährige Deutsche wurde nach zweieinhalb Jahren entlassen. Nach einem zweiten und dritten Rang in den Vorsaisons liegt die Austria nur auf Platz 7. Fink hatte in seiner Zeit in der Schweiz den FC Basel zweimal zum Meistertitel und einmal zum Cupsieg geführt.