Wenn einer besonders gut weiss, wie die Nordiren einzustufen sind, dann ist es der deutsche Bundestrainer. Mit seinem Team ist er in den letzten 16 Monaten drei Mal gegen Grün-Weiss angetreten. Löw ist sich sicher: «Mit der Spielweise Nordirlands wird die Schweiz gut umgehen können. Da gibt es nämlich keine Überraschungen.»

Will heissen: Der Gegner steht tief und versucht mit langen Bällen sein Glück. Zumindest auf eine nordirische Stärke macht Löw aber noch aufmerksam: die ruhenden Bälle. Er sagt: «Ich hoffe, die Schweiz besitzt Spieler, die bei Standardsituationen defensiv gut sind.»

Am 9. November, also exakt fünf Wochen nachdem Löw mit Weltmeister Deutschland im Windsor Park vorgespielt hat (3:1), treten die Schweizer im Hinspiel der Barrage in Belfast gegen Nordirland an. Drei Tage entscheidet sich dann in Basel, ob sie 2018 in Russland zum vierten Mal in Folge bei einer WM dabei sind.

Belfast ist heute eine Reise wert

Belfast! Was für ein klingender Name! Vor 40 Jahren hat Boney M. dieser Stadt sogar einen Song gewidmet und sich damit in vielen Ländern an die Spitze der Charts gesetzt. Aus traurigem Anlass allerdings: Die deutsche Disco-Gruppe rief die irischen Nationalisten und die britischen Unionisten zum Ende des Bürgerkriegs auf. Dieser wurde aber erst elf Jahre später besiegelt.

Schweizer Fans, welche die Nati nach Nordirland begleiten wollen, müssen sich keine Sorgen machen. Die riesige Mauer, welche Belfast durchschneidet, ist heute eine Touristenattraktion. Frühere Bombenleger erzählen den Fremden von damals.

Frühere Schweizer Nationalspieler wie Murat Yakin oder Stéphane Chapuisat könnten derweil der heutigen Generation mit auf den Weg geben, wie man in Belfast nicht auftreten darf: lustlos und pomadig. So nämlich trat die Schweiz im April 1998 bei einem Testspiel auf, verlor 0:1 und verärgerte Trainer Gilbert Gress.

Anzunehmen ist indes, dass der heutige Coach Vladimir Petkovic sein Team bestens auf den legendären Kampfgeist vorbereiten wird, mit dem die Nordiren ihre Gäste jeweils empfangen.

Kein Angstgegner, aber ein Respektgegner

Lange zu warten brauchte Petkovic gestern am Fifa-Sitz in Zürich nicht, bis er den Barrage-Gegner kannte. Der frühere Real-Star Fernando Hierro hatte gleich nach dem Beginn der Auslosung die Partie Nordirland gegen die Schweiz aus der Glaskugel gezaubert.

«50:50» − so beurteilte Petkovic die Chancen, als er nach der Ausgangslage gefragt wurde. «Die Nordiren werden ein sehr unangenehmer Gegner sein. Sie haben in der WM-Qualifikation in sieben Spielen kein Tor bekommen», sagte Petkovic. «Wir aber haben nach vorne grosse Qualitäten. Ich hoffe einfach, dass meine Spieler bis zur Barrage in ihren Klubs wieder mehr Spielpraxis bekommen, als dies am letzten Wochenende der Fall war.»