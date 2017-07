Nach zwei Erfolgen in der Copa America 2015 und 2016 verloren die Chilenen wieder einmal einen Final. Hauptverantwortlich war ausgerechnet Routinier Marcelo Diaz. Der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Basel vertändelte in der 20. Minute den Ball als hinterster Mann an Timo Werner. Der bediente Lars Stindl, der unbedrängt einschieben konnte.

Verdient war die Führung Deutschlands zu den Zeitpunkt nicht. In der ersten halben Stunde hatte Chile praktisch auf ein Tor gespielt, aus einer Fülle von Chancen jedoch nichts Zählbares herausgeholt. Danach bekamen die trotz ihres überaus jungen Durchschnittsalters abgeklärten Deutschen die Partie immer besser in den Griff.

Insgesamt machten die Südamerikaner aus fast zwei Dritteln Ballbesitz herzlich wenig. In der zunehmend hektischer werdenden zweiten Hälfte verpasste Deutschlands Captain Julian Draxler eine gute Chance auf die Vorentscheidung.

Erst eine Viertelstunde vor dem Ende startete Chile nochmals eine Schlussoffensive. Auch diesmal vergab das Team um Arsenal-Star Alexis Sanchez aber selbst beste Torchancen, sodass am Ende - einmal mehr - Deutschland jubelte. Erst vor zwei Tagen hatte die U21 aus dem Land des Weltmeisters mit einem Finalsieg gegen Spanien den EM-Titel gewonnen.

Auch Trainer Jogi Löw hebt seinen ohnehin schon beträchtlichen Status ein Jahr vor der WM-Endrunde weiter an. In seinem Palmarès fehlt nur noch eine EM-Goldmedaille.

Telegramm:

Chile - Deutschland 0:1 (0:1)

St. Petersburg. - 57'268 Zuschauer. - SR Mazic (SRB). - Tor: 20. Stindl 0:1.

Chile: Bravo; Isla, Medel, Jara, Beausejour; Aranguiz (81. Sagal), Marcelo Diaz (53. Valencia), Hernandez; Vidal; Vargas (81. Puch), Sanchez.

Deutschland: Ter Stegen; Rüdiger, Mustafi, Ginter; Kimmich, Goretzka (91. Süle), Rudy, Hector; Stindl, Draxler; Werner (79. Can).

Bemerkungen: Beide Teams komplett. Verwarnungen: 59. Kimmich und Vidal (Foul und Unsportlichkeit), 65. Jara (Foul), 75. Vargas (Reklamieren), 90. Can und Bravo (beide Unsportlichkeit), 92. Rudy (Foul).