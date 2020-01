Deutlicher Sieg gegen die Ukraine: Schweizer Handballer beginnen überzeugend

Am Traditionsturnier in Winterthur geht es für die Schweizer darum, mit einem guten Gefühl nach Göteborg zu reisen, wo sie am kommenden Freitag gegen Gastgeber Schweden ihr erstes Spiel an einer EM-Endrunde seit 14 Jahren bestreiten werden. Nach dem ersten Auftritt kann konstatiert werden, dass der Fahrplan stimmt.

Die Schweizer benötigten gegen die ebenfalls für die EM qualifizierte Ukraine keinerlei Anlaufzeit. Das galt allen voran für Goalie Nikola Portner, der gleich die ersten drei Schüsse der Osteuropäer abwehrte. Insgesamt gelangen ihm in der ersten Halbzeit elf Paraden, womit er es auf eine Abwehrquote von 50 Prozent brachte. Das war umso erstaunlicher, als Portner nahezu ohne Spielpraxis zur Nationalmannschaft gestossen war. Er ist beim französischen Verein Montpellier nur noch die Nummer 3. Suter war ob dessen Leistung allerdings nicht erstaunt: "Ich weiss, was er kann".

Deutliche Pausen-Führung

Portner profitierte von einer sehr kompakten Verteidigung. Und auch im Angriff präsentierten sich die Schweizer in der ersten Halbzeit in EM-Form. Sie verzeichneten in den ersten 30 Minuten bloss vier Fehlwürfe und drei technische Fehler. Das führte dazu, dass die Gastgeber mit einer komfortablen 20:11-Führung in die Pause gingen. Suter antwortete auf die Frage, ob die Mannschaft viel besser spielen könne als in der ersten Hälfte: "Nein, das ist nicht möglich. Das war am Limit. Wir haben in allen Varianten richtig gut gespielt." Doch genau diesen Spirit will er von seiner Equipe sehen. Deshalb wurde auch viel in den mentalen Bereich investiert.