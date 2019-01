Steve Guerdat, warum sind Sie momentan der beste Reiter der Welt?

Ich habe eine Super-Truppe zusammen und hatte noch nie so viele gute Pferde. So konnte ich die Einsätze gut einteilen. Ich habe meine Tiere schon länger, kenne sie gut und konnte sie entwickeln. Sechs meiner 25 Pferde sind in der Lage einen Grand Prix zu gewinnen. Dadurch hatte ich an jedem Fünfsterne-Turnier eine Chance auf den Sieg und zwar nicht nur am Hauptpreis, sondern auch schon bei den anderen Prüfungen.

Auch die WM gab viele Punkte. Sie gewannen Bronze und wurden mit dem Team denkbar knapp Vierter.

Ja. Bei der Weltmeisterschaft lief es für mich sehr gut. Meine Pferde waren zum richtigen Zeitpunkt in Topform, weil ich ihre Saison gut eingeteilt habe.

Aber Ihre Pferde sind nicht der alleinige Grund für die guten Resultate.

Klar auch ich habe mehr Erfahrung und bin jedes Jahr ein besserer Reiter geworden. Mit den selben Pferden hätte ich vor fünf Jahren nicht so viel gewonnen wie 2018.