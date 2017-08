Zwar reist die Schweiz mit dem zahlenmässig grössten Kontingent der Geschichte von 16 Athletinnen und 3 Athleten nach London. Nicht weniger als 9 davon haben bei internationalen Titelkämpfen von Nachwuchs oder Elite schon Edelmetall gewonnen. Elf Schweizer Rekorde durch das «London-Team» allein in diesem Jahr zeugen von der Formstärke der nationalen Leichtathletik-Aushängeschilder. Und dass die Schweizer WM-Delegation gleich viele Athleten (19) zählt wie die unter neutraler Flagge startende russische Rumpfmannschaft, mag in der WM-Historie sogar einmalig sein.

Aber all diese Faktoren können nicht kaschieren, dass es im Schweizer Team realistisch gesehen keine Medaillenkandidaten gibt, so wie dies vor zwanzig und mehr Jahren mit Werner Günthör, André Bucher oder Anita Weyermann der Fall war. Dennoch ist die Schweiz an der WM mehr als ein Farbtupfer. Sie ist ein Lichtblick, in der aktuellen Leichtathletik gar ein Sonderfall.

Skandale und Schwierigkeiten

Die Weltsportart befindet sich derzeit nicht gerade im Flow. Sie wird geplagt von Skandalen, Schwierigkeiten und Vergangenheitsbewältigungen: Elendige Korruptionsgeschichten um die eben erst abgelöste Führungsriege. Rekordhohe Dopingquoten bei allen olympischen Nachtests. Verbannung des russischen Verbandes wegen systematischen Doping-

betrugs. Ein sich rasant ausbreitender Dopingskandal um die grossen Laufnationen in Afrika. Und problematische Lösungsfindungen für den Umgang mit intersexuellen Athletinnen, allen voran 800-m-Olympiasiegerin Caster Semenya. Es gibt also genügend Gründe für Eltern, ihren Kindern vom Einstieg in diese Welt abzuraten.