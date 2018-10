Sprint-Superstar Usain Bolt steht vor seinem ersten Startelfeinsatz als Profifußballer. Der Jamaikaner soll am Freitag in einem Test des australischen Erstligisten Central Coast Mariners von Beginn an auflaufen. "Ich bin unheimlich aufgeregt. Das ist ein großer Schritt", sagte der 32-Jährige, der sich seinen Jugendtraum von einer Fußball-Karriere erfüllen will.

"Wenn der Trainer mit dir so zufrieden ist, dass er dich in der Startelf spielen lässt, ist das ein gutes Zeichen", sagte Bolt. Coach Mike Mulvey zeigte sich vor allem mit dem Fitnesszustand seines prominenten Schützlings zufrieden. "Jetzt kann er zeigen, was er kann", sagte der Coach vor dem Test gegen Macarthur South West United.