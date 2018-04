Jay McClement gewinnt die wichtigen Zweikämpfe und ist oft der Mann, der die Scheibe sicher aus den gefährlichen Gegenden um das Oltner Tor herum wegbringt oder der es schafft, den Puck in der gegnerischen Zone zu halten und so dem eigenen Team etwas Luft zu verschaffen angesichts des Rapperswilers Wirbelsturms. Kommt dazu: Es ist oft die Linie um den Kanadier, der gegen die beste Sturmreihe des Gegners anzutreten hat. Was auch die negative Plus-/Minus-Bilanz ein Stück weit erklärt.

Immer gesetzt als Ausländer

Es ist auf jeden Fall nicht erstaunlich, hat Oltens Headcoach Chris Bartolone bisher in sämtlichen Playoff-Spielen auf McClement gesetzt. Während sich MacGregor Sharp und Brian Ihnacak immer mal wieder abwechselten, war Routinier in den Planungen Bartolones ein Fixposten. Schliesslich war er im Herbst, als der vielbeachtete Transfer aus Nordamerika in die Schweiz über die Bühne gegangen war, vor allem wegen seinen defensiven Qualitäten verpflichtet worden. Das zahlt sich jetzt, da es im Playoff-Final um die Wurst geht, umso mehr aus.

"Wir haben bewiesen, dass wir Widerstand leisten können", sagte der gelernte Center, der mittlerweile aber auf dem Flügel eingesetzt wird, nach dem 1:0-Sieg im zweiten Endspiel-Duell. Das englische Wort, welches Jay McClement für "Widerstand" benutzt, heisst "Resilience" - einer dieser typischen, kanadischen Hockey-Begriffe, die die harte Arbeit, die es auf dem Eis zu leisten gilt, umschreiben. Denn er weiss auch: Nur mit harter Arbeit ist es möglich, am Montag in Rapperswil das Break zu schaffen. Schwerarbeiter McClement wird sich nicht lumpen lassen.