Der Löwe hat noch Hunger – wie Zlatan Ibrahimovic mit 39 Jahren den AC Milan an die Spitze führt

Das Bild zeigt einen blutverschmierten Löwen. Zurück von der Jagd, grimmiger Blick, die Beute erlegt. Zlatan Ibrahimovic entsandte es letztes Wochen­ende in die Welt der sozialen Medien, «FAME» schrieb er darunter, «Hunger» also, es ist seine typische Art, um Italien zu sagen: «Passt auf, auch mit 39 Jahren habe ich jede Menge Lust auf Erfolge!»

Es war ein Wochenende ganz nach Ibrahimovics Geschmack. Zwei Tore erzielte er im Derby gegen Inter, und führte damit seine AC Milan zum Sieg in diesem prestigeträchtigen Duell, mehr noch: an die Spitze der Serie A. Zum besten Saisonstart seit einer gefühlten Ewigkeit. Ja, Milan hat sich dank ihm gerade zu einem der auf­regendsten Teams Europas entwickelt.

Die Zweifel vor der Verpflichtung

Als Ibrahimovic im vergangenen Januar aus Los Angeles zu Milan zurückkehrte, waren die Zweifel gross. Ist er tatsächlich gut ­genug für ein letztes Hurra, nach zwei Jahren in der eher mittelmässigen Major League Soccer? Die Erkenntnis war bald: Ja, er ist es. Seine Verpflichtung hat Milan nicht aus irgendwelchen PR-Gründen getätigt, sondern in der Überzeugung, in ihm ein wichtiges Puzzle-Teilchen auf dem Weg zurück an die Spitze zu finden. Manch einer glaubt gar, dass Ibrahimovics Wechsel in die USA gar nie bedeuten sollte, er wolle die Karriere ausklingen lassen. Sondern einzig einem kühnen Plan folgte: Nämlich, sich nach seinem in Manchester erlittenen Kreuzbandriss langsam wieder ans Spitzenniveau zu gewöhnen.

In Mailand ist rasch aufgefallen: Ibrahimovic mag zwar 38 Jahre alt sein (mittlerweile 39), doch er ist topfit. Und sofort dazu ­fähig, eine junge Mannschaft, die schnell verunsichert ist, besser zu machen. Seit seiner Ankunft hat sich beispielsweise Hakan Calhanoglu zum wohl besten Spieler der Serie A entwickelt. Auch der frühere Frankfurter Ante Rebic spielt plötzlich viel besser.