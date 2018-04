Und jetzt das: Die ZSC Lions kämpfen ab kommenden Donnerstag gegen den HC Lugano um den Meistertitel. Ausgerechnet gegen den HC Lugano, gegen den man sich zu Beginn des Jahrtausends zwei packende Playoff-Final-Duelle geliefert hatte, welche jeweils auf dramatische Art und Weise mit Meistertiteln der Zürcher endeten.

Schon damals mittendrin im Geschehen und einer der Baumeister der beiden Lions-Titelgewinne: Mathias Seger, damals 22 und 23 Jahre jung. Er durfte am Ende seiner ersten beiden Saisons im Dress der ZSC Lions jeweils den Meisterpokal in die Höhe stemmen. Jetzt träumt man in Zürich davon, dass es spätestens am 27. April wieder so weit könnte.

Keine Zeit für Nostalgie

Der Weg zum Traumziel ist allerdings noch ein weiter. Mathias Seger, in seiner durch und durch professionellen Art, mag sich deshalb nicht gross mit nostalgischen Gedanken aufhalten. Die Siegtreffer von Adrien Plavsic (2000) und von Morgan Samuelsson (2001) mögen sich in den Erinnerungen der Lions-Fans für immer eingebrannt haben.

Das interessiert Seger derzeit wenig. Er sagt zum Duell gegen Lugano nüchtern: «Es ist eine neue Serie, eine neue Zeit.» Und erinnert mahnend an die Viertelfinalserie des vergangenen Jahrs, als die «Bianconeri» die Zürcher schon im Viertelfinal aus den Playoffs warfen: «Wir haben mit Lugano noch eine Rechnung offen.»