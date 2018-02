Doch warum gibt es bei Winterspielen mehr Aussenseiter- oder sogar Sensations-Siege? Eine Erklärung liegt im Streckenprofil. Während sich in den schwierigen Abfahrten in Wengen und Kitzbühel meist Routine auszahlt und sich die Siegerlisten aus dem «Who is Who» des Abfahrtssports zusammensetzen, gehören die Olympia-Pisten in der Regel maximal für Hauptproben zum Weltcupprogramm.

Das heisst: Routine bringt weniger als ein Traumlauf zum perfekten Zeitpunkt. Während die Cracks in Wengen oder Kitzbühel so gut sind, dass selbst ein Exploit den Aussenseitern nicht hilft, reicht ein solcher auf unbekannten Pisten eher. Mit Ausnahme von Pirmin Zurbriggen 1988 hat an den letzten zehn Winterspielen nie ein Abfahrer aus der zu jenem Zeitpunkt ersten Garde gewonnen.

Geburtstag als gutes Omen?

Für Fluch-Brecher Feuz gelten aber sowieso andere Gesetze. Nach einer Knieinfektion im März 2012 war seine Karriere in Gefahr. Es drohte sogar eine Versteifung des Gelenks, was ihn zum Sportinvaliden gemacht hätte. Feuz erholte sich zwar so weit, dass er seine Laufbahn fortsetzen konnte.

Doch mehr als vereinzelte Topleistungen in wenigen Rennen pro Saison schien sein Knie nicht mehr zuzulassen. «Der Gewinn einer Kristallkugel ist nicht mehr realistisch», sagte er noch vor einem Jahr. Nun führt der Weltmeister von 2017 nach acht Abfahrten mit fünf Podestplätzen in diesem Winter die Disziplinenwertung an.

Feuz ist anders. Darum könnte er der Statistik zum Trotz Olympiasieger werden. Die Olympia-Abfahrt findet am 11. Februar statt. Dann wird er 31 Jahre alt. Ein gutes Omen? Schliesslich war schon die WM-Abfahrt 2017 an seinem Geburtstag terminiert.

«Das ist das beste Beispiel dafür, dass Zahlenspiele nichts bringen», sagt Feuz und lacht. Die Abfahrt in St. Moritz musste wegen schlechten Wetters um einen Tag verschoben werden. Beat Feuz wurde trotzdem Weltmeister.

Jahr Wengen-Sieger Olympia Sieger Olympiarang Wengen-Sieger 2014 Patrick Küng (SUI) Matthias Mayer (AUT) 15 2010 Carlo Janka (SUI) Didier Défago (SUI) 11 2006 Daron Rahlves (USA) Antoine Deneriaz (FRA) 10 2002 Stephan Eberharter (AUT) Fritz Strobl (AUT) 3 1998* Hermann Maier (AUT) Jean-Luc Cretier (FRA) Sturz Andreas Schifferer (AUT) 7 1994 William Besse (SUI) Tommy Moe (USA) 16 1992 Franz Heinzer (SUI) Patrick Ortlieb (AUT) 6 1988** Daniel Mahrer (SUI) Pirmin Zurbriggen (SUI) 12

1984 Bill Johnson (USA) Bill Johnson (USA) 1 1980 Peter Müller (SUI) Leonhard Stock (AUT) 4 1976 Franz Klammer (AUT) Franz Klammer (AUT) 1 1972 kein Rennen Bernhard Russi (SUI) – 1968 Gerhard Nenning (AUT) Jean-Claude Killy (FRA) 9

* Zwei Abfahrten in Wengen / **Ersatzrennen in Leukerbad