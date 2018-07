So etwas hat die Leichtathletik noch nicht gesehen. Da duellieren sich die beiden äthiopischen Supertalente Yomif Kejelcha (20) und Selemon Barega (18) in einem ultraschnellen 5000-m-Rennen auf der letzten Bahnrunde um den prestigeträchtigen Sieg. Barega tritt Kejelcha von hinten auf die Füsse, dieser kommt ins Straucheln und rächt sich in bester Fussballer-Manier, in dem er seinen Landsmann an den Hosen zurückreisst.

Im Fussball hätte er für dieses Notbremse-Foul die rote Karte gesehen, in der Leichtathletik rieben sich die Zuschauer verdutzt die Augen über solcherlei Wildwest-Szenen und versuchte das erzürnte Opfer Barega, seinem unsportlichen Landsmann nach dem Rennen an die Gurgel zu gehen. Er musste von Konkurrenten daran gehindert werden.

Lachender Dritter dieses Privatduells, das in sportlicher Hinsicht in dieser Saison bereits mehrfach stattfand, war Birhanu Balew in der Weltjahres-Bestzeit von 13:01,09. Auch er in Äthiopien geboren, aber seit einigen Jahren für Bahrain startend. Selbst Balew blickte nach seinem Zieleinlauf ungläubig zurück zu den beiden Streithähnen.