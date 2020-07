Es ist ein Fussballsommer. Einer ohne Public Viewings, ohne Fahnen und hupende Autos. Einer ohne Hits wie «Un’estate italiana» von Gianna Nannini oder «Wavin’ Flag» von Knaan. Und doch: Es ist ein Fussballsommer. Ein leiser vielleicht, aber auch ein heisser. St.Gallen will den Meister stürzen. Der FC Basel verliert Spiele und Selbstverständnis. Der unstete FC Sion kämpft gegen den Abstieg. Und natürlich, auch die Temperaturen sind hoch. Die Temperaturen von Zürcher Fiebermessern, von Thermometern in der gesamten Schweiz. Sechs englische Wochen mit so gar nicht englischen Temperaturen. Was macht das mit der Super League?

Die Spiele finden jeweils um 16.00, 18.15 und 20.30 Uhr statt. Lugano spielt sechsmal um 16 Uhr, St.Gallen viermal. Dagegen beginnt YB nur zwei Spiele am späten Nachmittag. Dafür gleich zehn um 20.30. Ein Vorteil? Schliesslich sind die Temperaturen abends tiefer. Severin Trösch, Sportphysiologe beim Bundesamt für Sport, sagt: «Zwischen 15 und 16 Uhr ist es am wärmsten im Tagesverlauf.» Bezüglich Temperatur sei der Anpfiff um 16 Uhr wohl der «Worst Case». Was macht das mit den Spielern?

Hitze hemmt Leistungsfähigkeit

Nicht nur Negatives. Trösch sagt: «Schnelle Bewegungen wie Sprints sind positiv beeinflusst von hohen Temperaturen.» Weil der Muskel wärmer sei. «Er kann schneller mehr Kraft entwickeln», sagt Trösch. Ein Fussballspiel ist eine Ansammlung von schnellen Bewegungen. Zwischen diesen Bewegungen läuft ein Spieler aber. Oftmals über zehn Kilometer pro Match. Deshalb müssen die Fussballer auch ausdauernd sein. Trösch: «Ausdauerbelastungen sind sehr negativ beeinflusst von hohen Temperaturen.» Warum eigentlich?

Trösch sagt: «Die hohen Temperaturen erhitzen den Körper.» Dieser funktioniert ideal, wenn er 37 Grad warm ist. Doch: Wenige Grade mehr und die lebenserhaltenden Prozesse des Körpers seien gefährdet. «Das will der Körper verhindern.» Wie macht er das? Trösch: «Zum einen muss er möglichst viel Sauerstoff zu den aktiven Muskeln bringen, zum anderen muss er sich kühlen, indem er schwitzt.» Allerdings habe der Körper Probleme, beide Funktionen wahrzunehmen. «Je heisser es ist, desto eher entscheidet sich der Körper für die Kühlung.» Entsprechend kommt weniger Sauerstoff zu den Muskeln und sie können weniger leisten.