Bereits im Sommer 2013 scheitern die Verhandlungen um eine vorzeitige Verlängerung seines Mandates als Schweizer Nationaltrainer an zu hohen Forderungen. Aber der Glanz des WM-Edelmettals strahlt weiter, weckt zu hohe Erwartungen und sorgt für maximalen Erfolgsdruck. Daran wird er scheitern. Seine Arbeitgeber erwarten sofortigen Erfolg.

Der Kanadier, der seine Sensibilität oft hinter einem gelegentlich grantigen Wesen versteckt, vermag nach dem silbernen WM-Frühling von 2013 zusammen mit seinem Assistenten und Kumpel Colin Muller, den er stets als Assistenten mitnimmt, die Erwartungen nicht mehr zu erfüllen.

Nichts zu gewinnen

Die beiden kommen nacheinander zu sehr gut bezahlten Jobs, bei denen sie alles zu verlieren und nichts zu gewinnen haben. In Jaroslawl kann Sean Simpson zu keinem Zeitpunkt aus dem Schatten seines charismatischen Vorgängers Dave King heraustreten und wird bereits am 27. September 2014 gefeuert. In Kloten bekommt das silberne Duo anschliessend am 19. Dezember 2014 eine Chance und Sean Simpson durch die Personalunion Cheftrainer und Sportchef alle Macht.

Aber er ist mit einer Mannschaft, die sich nach dem Final von 2014 in einem unumkehrbaren Abwärtstrend befindet, chancenlos und scheitert wieder an hohen Erwartungen. Abstiegsrunde im Frühjahr 2015 und bloss 7. Platz und das Ende in der ersten Playoff-Runde im Frühjahr 2016.

Und nun Mannheim. Auch hier zerbricht der Kanadier am maximalen Erwartungsdruck. Der Meister von 2015 hat Sean Simpson nach einem bitteren Scheitern in der ersten Playoff-Runde im Frühjahr 2016 geholt, um wieder ganz nach oben zu kommen. Aber es gelingt dem ehemaligen Schweizer Nationaltrainer nicht, die Chemie der Mannschaft zu verändern. Auch mit Sean Simpson fliegt Mannheim im Frühjahr 2017 in den Viertelfinals aus den Playoffs.

Ein kultiger Ausraster

Der Kanadier lässt seiner Enttäuschung mit einem kultigen Ausraster freien Lauf, der um die Hockeywelt geht: «Eine dumme Frage, und ich schlage dich K.o., dann liegst du am Boden. Okay? Respekt!», schnauzt er einen TV-Reporter vor laufender Kamera an. Was ihm natürlich hinterher leidtut. Er entschuldigt sich. Nun ist nach einem enttäuschenden Saisonverlauf (7. Platz) auch in Mannheim vorzeitig Schluss. Sean Simpson (und mit ihm Kumpel und Assistent Colin Muller) ist gefeuert worden.