Würde Jakupovic in der Verteidigung eine Fünfer- oder eine Viererkette aufs Feld schicken? «Das ist eine hoch interessante Frage. Wir spielten in der ersten Halbzeit mit einer Fünferkette, und da stand es 1:1. Um das Zentrum gegen den überragenden Spielmacher Kevin de Bruyne zu stärken, wechselte unser Trainer dann auf eine Viererkette», berichtet Jakupovic. «Was dann passierte, ist bekannt.» Angst einjagen möchte er den Baslern jedoch nicht. «Sie sollten den Abend von A bis Z einfach geniessen. Gegen eine solche Mannschaft tritt man vielleicht einmal im Leben an», sagt Jakupovic.

Es bräuchte ein Wunder

Angst hat Wicky natürlich nicht, Respekt aber schon. «Für ein gutes Resultat brauchen wir einen perfekten Abend und Mut», sagt der Walliser. «Mein Team weiss, was es kann. Die zwölf Punkte in der Gruppenphase geben uns Selbstvertrauen.» Aber natürlich weiss Wicky, dass es ein Wunder bräuchte, um mit dem FCB gegen die vielleicht weltbeste Mannschaft erstmals den Viertelfinal zu erreichen. In den beiden bisherigen Achtelfinals sind die Basler 2012 an Bayern und 2015 am FC Porto gescheitert. 2002 standen sie ebenfalls unter den letzten Sechzehn, allerdings in einer Zwischenrunde.

Betreffend Einnahmen hat der FCB mit dem Achtelfinal-Antritt 6,9 Millionen Franken auf sicher. Für das Erreichen des Viertelfinals kämen 7,5 Millionen dazu. Nachdem Rot-Blau 14,6 Millionen Franken an Gage für das Bestreiten der Gruppenphase eingestrichen hatte, brachten ihm die vier Siege 6,9 Millionen Franken ein. Bis jetzt stehen also 28,4 Millionen Franken an Prämien zu Buche. Zusammen mit den Zuschauer- und TV-Einnahmen dürfen die Basler in dieser Kampagne bisher mit gegen 40 Millionen Franken rechnen.