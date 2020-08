Der etwas andere Dopingskandal: Eine Entsorgung nach russischem Drehbuch

Seit dem Dopingskandal rund um die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi steht der russische Sport unter Generalverdacht. Jetzt schreibt die Saga um Betrug und Vertuschung ein neues Kapitel. Ein Hoffnungsträger des Westens soll am 28. August aus dem Amt gejagt werden. Die Untersuchung des kanadischen Ermittlers Richard McLaren deckte es auf. Alle halfen in Russland beim Dopen mit: Athleten, Trainer, Funktionäre, das Dopinglabor, die Antidoping-Agentur Rusada und selbst der Kreml. Als Strafe soll Russland für vier Jahre aus dem olympischen Sport verbannt werden. Anfang November finden die Anhörungen statt und einige Wochen später wird das Sportgericht in Lausanne einen definitiven Entscheid fällen. Die Welt-Antidoping-Agentur (Wada) hat in diesem Zusammenhang auch die nationalen russischen Dopingjäger suspendiert. Dies obwohl ihnen seit 2017 in der Person von Rusada-Generaldirektor Juri Ganus ein eigentlicher Hoffnungsträger vorsteht. Die Rache für Kritik an der eigenen Führung? Ganus hat sich nicht gescheut, Täter beim Namen zu nennen. Er zeigt sich in der Öffentlichkeit wild entschlossen, das alte Dopingsystem hinter sich zu lassen und geht mit den vielen weiterhin an Schalthebeln der Sportmacht sitzenden Funktionären und Politikern hart ins Gericht. Dies auch in einem exklusiven Interview mit CH Media im November vergangenen Jahres.

Hoffen auf Veränderung darf man immer. Auch in Russland gibt es Stimmen, welche die Schuld am Dopingskandal in den eigenen Reihen sehen. https://t.co/IqksBhoAH6 — Rainer Sommerhalder (@sueppi68) November 7, 2019

Doch nun geht es ihm selber an den Kragen. Die Aufsichtsbehörde der Rusada hat in einer ausserordentlichen Prüfung «erhebliche Unregelmässigkeiten bei finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten» festgestellt und empfiehlt die Entlassung von Juri Ganus. Am 28. August soll das Russische Olympische Komitee entscheiden. Dessen Präsident Stanislaw Pozdnykow hat bereits verlauten lassen, er gedenke, die Empfehlung zu befolgen.