Furios ist Brasilien nicht gerade in die WM gestartet. Gegen die Schweiz und Costa Rica, als der Sieg erst in der Nachspielzeit errungen wurde, hat die Selecção gewisse Anlaufschwächen offenbart. Gegen Serbien und im Achtelfinal gegen Mexiko ist dann aber zu erkennen gewesen, weshalb sie von vielen Experten als Titelanwärter Nummer 1 gehandelt wird. Zwar dreht sich vor allem in der Aussendarstellung alles um Neymar, doch das macht Spieler wie Coutinho, Willian und Gabriel Jesus nicht weniger gefährlich. Im Gegenteil: Stürzt sich der Gegner auf Neymar, können sich die anderen noch besser entfalten. Noch bedeutsamer aber als die unberechenbare Offensive ist, dass Coach Tite die Defensive des fünffachen Weltmeisters zu einem Bollwerk geformt hat, die mit Alisson über einen Goalie verfügt, der Weltklasse verkörpert. Weltklasse haben auch die Belgier in ihren Reihen. Captain Hazard ist nicht nur technisch brillant, sondern auch wegen seiner Schnelligkeit kaum zu halten.

Lukaku (4 Tore) im Sturm ist ein Kraftpaket mit Zug zum Tor und der laufstarke De Bruyne im Mittelfeld an guten Tagen ein genialer Regisseur. Zudem haben die Belgier im Achtelfinal gegen Japan bewiesen, dass sie über eine starke Mentalität verfügen, als sie in der zweiten Halbzeit in den letzten zwanzig Minuten aus einem 0:2 ein 3:2 machten. In der Abwehr aber sind sie verwundbar, das hat sich nicht nur gegen Japan, sondern auch gegen Tunesien (5:2) gezeigt. Das dürfte den Roten Teufeln gegen Brasilien zum Verhängnis werden. (br)