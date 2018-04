Im vierten Spiel trifft Luganos Nationalstürmer Grégory Hofmann den Goalie kurz vor der zweiten Pause beim Stand von 1:2 mit einem harten Schuss am Kopf. Jonas Hiller bleibt nach der Pause in der Kabine, Biel verliert 1:5. Er kehrte erst im 6. und letzten Spiel zurück. Die offizielle Lehrmeinung: Der Ausfall von Jonas Hiller hat die Halbfinalserie entschieden. Es geht also nicht ohne Jonas Hiller. Wir haben Jonas Hiller im Tor, also sind wir.

Aber kein Schelm, wer sagt, dass die Bieler ihren Torhüter aufgrund seiner ruhmreichen NHL- und HCD-Vergangenheit in fataler Weise überschätzen. Jonas Hiller hat mit 88,69 Prozent mit Abstand die schwächste Fangquote aller vier Halbfinal-Goalies und insgesamt wehrte nur noch Gottérons Barry Brust weniger Pucks ab.

Die Wende war – bei Licht gesehen – nicht sein Ausfall. Sondern der Zusammenbruch im dritten Spiel mit einer 3:6-Heimniederlage nach einer 3:0-Führung. Jonas Hiller hätte, wenn er seinem Salär hätte gerecht werden wollen, diese Niederlage verhindern müssen.

Sind Biels Fortschritte am Ende eher der klugen Transferpolitik von Sportchef Martin Steinegger und dem Trainerwechsel zu Antti Törmänen geschuldet? Käme Biel womöglich mit einem anderen Torhüter noch weiter? Solche Fragen müssen wir sofort vergessen. Jonas Hiller hat auch für nächste Saison einen Vertrag. Wer ihn infrage stellt, erschüttert das ganze Hockeyunternehmen. Das ist die «Hiller-Falle», in der Biel gefangen ist.